Кишинёв, , 13:13 — REGNUM Бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику, ранее госпитализированный в реанимационное отделение Республиканской клинической больницы им. Тимофея Мошняги, сообщил, что молдавские врачи спасли ему жизнь. Об этом он написал на своем telegram-канале.

«Благодаря исключительному профессионализму врачей и медперсонала на этой неделе были спасены сотни человеческих жизней в нашей стране, включая и мою. Я чувствую себя гораздо лучше и благодарен медикам за спасение», — написал Кику.

Политик отметил, что больницы Молдавии снова переполнены больными COVID-19. Он также добавил, что места и ресурсы найти можно, но врачи и медицинский персонал, борющиеся за каждую жизнь, практически исчерпали свои силы.

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Кику также призвал жителей Молдавии максимально защищать себя от инфицирования коронавирусом.

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Напомним, об экстренной госпитализации бывшего премьер-министра Молдавии стало известно 23 февраля.