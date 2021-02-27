Киев, , 12:47 — REGNUM Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов убежден, что в настоящий момент Россия уже ничем не может напугать Украину.

Об этом он заявил 26 февраля в эфире украинского телевидения, рассуждая о том, какой может быть реакция Москвы на последние события на Украине, связанные с закрытием оппозиционных телеканалов и введением санкций в отношении депутатов Рады.

«Чем нас еще можно напугать? Мы находимся почти в состоянии войны… Что он (президент России Владимир Путин) нам еще может сделать?», — задался вопросом Данилов.

В этом контексте чиновник подчеркнул, что украинцы — «действительно не русские», и объяснил, почему он так считает.

«У нас генетическая воля к свободе, и мы это неоднократно доказывали… при необходимости докажем еще раз… если кто-то считает, что нас можно захватить и как-то унизить», — отметил он.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в феврале глава МИД УкраиныДмитрий Кулеба заявил, что Россия обязательно ответит на блокирование оппозиционных телеканалов на Украине и последующие за этим события.

Тогда дипломат заявил, что Украина должна быть готова к этой «ежедневной борьбе» и отметил, что ведется соответствующая работа — «чтобы все органы государственной власти и общество были готовы отразить удар, который будет нанесен Россией».