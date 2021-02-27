Симферополь, , 12:46 — REGNUM В Республике Крым подтверждено 63 новых случая заражения коронавирусом, сообщили 27 февраля в региональном оперативном штабе. Сутками ранее, 26 февраля, сообщалось о 66 новых случаях.

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Всего, по данным Роспотребнадзора, на территории Республики Крым с начала пандемии выявлено 35 663 носителей коронавируса. Из этого числа выздоровевшими признаны 31 779 человек. В 923 случаях врачи оказались бессильны — пациенты скончались. Только за минувшие сутки в регионе зарегистрировано пять смертей пациентов с подтверждённым СOVID-19.

На 27 февраля на стационарном лечении в ковид-госпиталях Республики Крым остаются 1404 человека — за сутки выписаны 118 человек, 61 пациент поступил. Дома лечение проходят 2088 пациентов.