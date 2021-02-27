Краснодар, , 12:38 — REGNUM В Краснодарском крае за минувшие сутки подтверждено 158 новых случаев заражения коронавирусом, об этом сообщили 27 февраля в региональном оперативном штабе. Сутками ранее, 26 февраля, сообщалось о 160 случаях заражения.

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«В Краснодаре выявили 39 случаев, в Сочи — 21, в Апшеронском районе — 11, в Динском — 9. По восемь заболевших в Ейском и Кореновском. По семь положительных результатов в Приморско-Ахтарском и Геленджике. По шесть — в Горячем Ключе, а также Усть-Лабинском и Щербиновском районах», — уточнили в оперштабе.

Всего с 12 марта 2020 года на территории Краснодарского края подтверждено 38 275 случаев заражения коронавирусом. 32 772 человека выписаны с выздоровлением. 1 915 пациентов спасти не удалось — за сутки зарегистрировано 15 новых смертей.

В стационарах проходит лечение 1 186 пациентов с коронавирусной инфекцией, 75 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ и ЭКМО. Дома лечатся 2 402 жителя.