Ереван, , 12:42 — REGNUM Президент Армении Армен Саркисян на данный момент не принял решение по ходатайству об увольнении начальника генерального штаба вооруженных сил Армении Оника Гаспаряна, сообщает 27 февраля РИА Новости со ссылкой на помощника президента Армении Асмика Петросяна.

На вопрос, принял ли президент республики решение относительно начальника генерального штаба ВС Армении, Петросян ответил «пока нет».

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Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля Армен Саркисян встретился с Оником Гаспаряном.

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Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что принял решение уволить начальника генерального штаба ВС Армении Оника Гаспаряна, который вместе с 40 высокопоставленными офицерами ранее потребовал его отставки.