Киев, , 12:35 — REGNUM Нынешние власти Украины обсуждают идею ограничения максимальной продолжительности полномочий народного депутата, заявил вечером 26 февраля в эфире украинского телевидения секретарь Совнацбеза страны Алексей Данилов.

Силовик уточнил, что предполагается ограничить депутатские полномочия двумя сроками.

«Распространена практика, когда в Верховной раде годами находятся одни и те же люди. У нас если в пяти политических партиях не побывал — это уже не политик… Надо так — два срока максимально отработал и за это время покажи себя обществу», — отметил Данилов.

Вместе с тем, секретарь СНБО не уточнил, когда соответствующая инициатива может быть вынесена на рассмотрение парламента.

ИА REGNUM напоминает, что офис президента Зеленского сейчас пытается провести еще одну радикальную реформу Рады, связанную с сокращением численности депутатского состава. Предполагается, что в парламенте следующих созывов будет работать 300 депутатов, а не 450, как сейчас.