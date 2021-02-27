Вашингтон, , 12:35 — REGNUM Самой продаваемой моделью смартфона в 2020 году стал iPhone 11 от американской компании Apple. Об этом свидетельствует отчёт исследовательской компании Omdia.

По оценкам аналитиков Omdia, в 2020 году во всём мире было продано 64,8 млн смартфонов iPhone 11. Эта модель была представлена в 2019 году, а по итогам этого года заняла второе место по объёму продаж.

Второй по количеству проданных экземпляров (24,2 млн) стала модель iPhone SE, представленная в апреле 2020 года. Замкнула тройку самых популярных смартфонов новая модель от Apple — iPhone 12, продажи которой составили 23,3 млн единиц.

Следующие три строчки по объёму продаж заняли модели южнокорейской компании Samsung: Galaxy A51 (23,2 млн), Galaxy A21s (19,4 млн) и Galaxy A01 (16,9 млн). Замкнули десятку самых популярных моделей iPhone 12 Pro Max, Galaxy A11, Redmi Note 9 Pro и iPhone 12 mini.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам 2020 года глобальные продажи смартфонов упали на 10,5% в годовом исчислении на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции.

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