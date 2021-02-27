Вашингтон, , 12:32 — REGNUM Власти США в ближайшие несколько недель могут объявить о новых санкциях против Российской Федерации. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге.

По словам Псаки, власти США и американская разведка самым внимательным образом изучают не только предполагаемую «вовлеченность» России в американские выборы 2020 года, но и денежные вознаграждения, которые Россия якобы выплачивала за убийства американских военных в Афганистане. Кроме того, Россию в США обвиняют хакерских атак с использованием программного обеспечения фирмы SolarWinds.

На изучение всего этого требуется длительное время, но речь, скорее, о неделях, чем о месяцах. В итоге решение о новых санкциях против России примет президент США Джозеф Байден.