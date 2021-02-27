Хельсинки, , 12:37 — REGNUM Чемпион мира по ралли, финский автогонщик Ханну Миккола ушел из жизни в возрасте 78 лет. Об этом 27 февраля сообщил его сны — Веса Миккола — на своей странице в соцсети Twitter.

«В эти выходные мы потеряли моего отца Ханну из-за рака», — написал в своем сообщении сын спортсмена.

При этом Веса Миккола уточнил, что несмотря на то, что многие знали покойного как величайшего раллиста, однако для него он был замечательным, всегда поддерживающим, любящим и искренним отцом.

«Он также был любимым дедушкой для двух моих сыновей. Покойся с миром, отец», — заключил в своем сообщении сын автогонщика.

Отметим, Ханну Миккола стал чемпионом мира по авторалли (WRC) в 1983 году. В общей сложности он одержал 18 побед в 123 этапах ралли, а также по три раза занимал второе и третье места по итогам сезона.