Киев, , 12:28 — REGNUM На Украине сегодня, 27 февраля, обсуждают ситуацию с телеканалом «Первый независимый», который накануне отключили через час после выхода в эфир, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что совладельцами телеканала «Первый независимый» стали журналисты с ранее блокированных властью оппозиционных телеканалов. После небольшой подготовки вечером 26 февраля канал вышел в эфир, однако буквально через час был отключен.

Телекоммуникационные и кабельные провайдеры, а также спутниковые операторы заявили, что получили требование от Службы безопасности Украины не предоставлять никаких услуг телеканала, несмотря на действующие договоры и соглашения».

«Только что вышедший в эфир телеканал «Перший независимый», впервые в истории Украины созданный исключительно журналистами, под давлением власти был абсолютно незаконно отключен от эфира», — говорится в заявлении партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

«Это требование (речь о требовании СБУ к провайдерам), как и его выполнение, является абсолютно незаконным и содержит все признаки преступления, предусмотренного статьей 171 уголовного кодекса Украины («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов»)», — говорится в заявлении партии.

«Оппозиционная платформа — За жизнь» заявляет, что все лица, причастные к этому преступлению — как представители органов государственной власти, так и сотрудники телекоммуникационных и кабельных провайдеров, — должны быть привлечены к уголовной ответственности.

В политсиле отметили, что циничные действия власти, даже не пытающейся придать диктатуре Зеленского видимость законности, продемонстрировали мировому сообществу полицейскую, репрессивную и антиконституционную суть его правления, не имеющего ничего общего с нормами права и свободы слова.

«Уверены: страны — партнеры Украины рано или поздно осознают, что не должны выполнять для Президента Зеленского и его окружения не только роль банкомата, но и роль послушного слуги, кивающего в ответ на самые отвратительные и незаконные действия киевского режима, и покрывать преступления, которым неизбежно будет дана справедливая оценка. Преступный режим Зеленского окончательно встал на путь установления диктатуры и узурпации власти», — резюмировали в ОПЗЖ.

ИА REGNUM напоминает, что 2 февраля власти Украины ввели санкции против владельца трех основных телеканалов страны, депутата Рады Тараса Козака, что привело к блокированию вещания. В настоящий момент граждане и сам Козак оспаривают это решение власти в суде.