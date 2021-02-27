Москва, , 12:35 — REGNUM Федерация санного спорта России (ФССР) хочет претендовать на то, чтобы провести чемпионат Европы (ЧЕ) по санному спорту в Сочи в январе-феврале 2023 года. Об этом 27 февраля сообщила президент ФССР Наталия Гарт.

«Наша федерация на этап Кубка мира по санному спорту в следующем сезоне, скорее всего, претендовать не будет, так как у FIL (Международная федерация санного спорта — ред.) очень сложный график. Мы намерены претендовать на чемпионат Европы, который пройдет в сезоне-2022/23», — приводит ее слова ТАСС.

Также Гарт рассказала, что ФССР собирается провести этап Кубка мира по натурбану сразу по окончании Олимпийских игр в Пекине в феврале 2022 года и добавила, что на данный момент еще не сформирован календарь международных стартов на будущий сезон.

Отметим, последний раз на олимпийской трассе в Сочи международные соревнования проводились в феврале 2020 года, когда там проходил этап Кубка мира.