Москва, , 12:34 — REGNUM В январе текущего года в связи с ужесточением одобрения кредитных карт российскими банками до многолетнего минимума (28% положительных ответов на заявки), их было выдано почти в два раза меньше, чем месяцем ранее. Об этом 27 февраля сообщили в бюро кредитных историй «Эквифакс», передает РИА Новости.

По данным «Эквифакса», в прошлом месяце количество выданных кредитных карт снизилось на 45% в сравнении с декабрем 2020 года, и на 17% по сравнению с январем 2020 года — до 578 тыс.

При этом отмечается, что несмотря на то, что лимит по кредитным картам немного увеличился — на 0,6% (до 65,2 тысячи рублей), объем выдач уменьшился за месяц на 43% — до 37,7 млрд рублей.

«Снижение выдачи кредитных карт в январе обусловлено двумя основными факторами: в первую очередь, сезонностью, а во вторую — консервативными подходами кредиторов. Например, в январе 2020 года выдачи карт снизились на 35%, а дополнительные 10 процентных пунктов снижения в январе 2021 года объясняются меньшим уровнем одобрений — в целом по банковской системе было одобрено 28% заявок на кредитные карты, тогда как годом ранее — 37%», — пояснил данную ситуацию гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин.

Вместе с тем, в компании уточнили, что число одобренных заявок на получение кредитных карт является минимальным за несколько последних лет.

Также в «Эквифаксе» добавили, что те, кому кредитные карты одобрили, забирают их с большим чем раньше ажиотажем, и в результате этого уровень конверсии одобренных заявок в выданную карту за год увеличился с 36% до 59%, что также является рекордным значением.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля стало известно, что в России за 2020 года заёмщики остановили платежи по автокредитам на общую сумму 10,3 млрд рублей.