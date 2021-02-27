Каменское, Украина, , 12:33 — REGNUM В Днепропетровской области Украины женщину чуть не задавила толпа посетителей, пытавшихся попасть в магазин одежды, бывшей в употреблении («секонд хенд»). Видео инцидента было опубликовано на канале «Наше Місто» в видеохостинге YouTube.

Случай произошел в городе Каменское. На видеозаписи видно, как люди столпились у дверей магазина, на которых указана информация о скидке в 70%. В момент открытия магазина толпа ринулась внутрь. В какой-то момент упала пожилая женщина, находившаяся среди желающих попасть внутрь заведения. Пострадавшей помогли подняться трое из посетителей, в то время, как остальные устремились в магазин.

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Как сообщало ИА REGNUM, на Украине за чертой бедности находятся около 19 миллионов человек.