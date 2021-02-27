Москва, , 12:01 — REGNUM Члены российского экипажа Международной космической станции закрыли люк в промежуточную камеру модуля «Звезда» после устранения предположительного места утечки воздуха, сообщил космонавт Сергей Рыжиков. Переговоры космонавтов с Центром управления полётами транслируются на сайте американского аэрокосмического агентства NASA.

Космонавт отметил, что после закрытия люка давление в промежуточной камере находилось на уровне 730 мм рт ст. Далее космонавты будут измерять давление каждые четыре часа.

С 23 по 25 февраля российские космонавты установили заплаты на несколько трещин в промежуточной камере модуля «Звезда». Предполагается, что эта операция позволит устранить утечку воздуха с орбитальной станции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утечка воздуха на МКС была обнаружена в сентябре 2019 года. В Роскосмосе заверили, что ситуация находится под контролем и не представляет опасности для членов экипажа станции.

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