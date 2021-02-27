Курган, , 11:39 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждён 71 новый случай заражения коронавирусом. Из них 33 зарегистрировано в Кургане, сообщает 27 февраля региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составил в Зауралье 72 случая.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 27 февраля выявлено 17 640 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 15 613 человек, скончался 305 пациентов с COVID-19 (на четыре человека более, чем днём ранее).