Москва, , 12:00 — REGNUM Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов посетит Российскую Федерацию и встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщила 26 февраля в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Визит главы внешнеполитического ведомства Узбекистана в Россию состоится 1−2 марта. В ходе встречи главы внешнеполитических ведомств обсудят политическое, торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество двух государств.

В пресс-службе внешнеполитического ведомства России также добавили, что особое внимание стороны уделят подготовке к подписанию межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов в рамках предстоящего визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию.

Планируется также, что главы внешнеполитических ведомств Российской Федерации и Узбекистана обсудят задачи возглавляемых ими министерств в связи с предстоящими в 2021 году вторым заседанием Совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана, 22-м заседанием Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами, а также в рамках взаимной поддержки в борьбе с распространением SARS-CoV-2.

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Напомним, ранее глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов заявил, что Россия является ключевым стратегическим союзником республики. 5 февраля председатель правительства России Михаил Мишустин обсудил с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым предстоящий визит президента Узбекистана в Москву.

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