Пекин, , 11:34 — REGNUM Китайская компания Huawei планирует начать выпуск электромобилей под своим брендом. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

По данным издания, Huawei будет выступать в качестве проектировщика электромобилей, а для производства будут использоваться мощности сторонних компаний. Сообщается, что телекоммуникационный гигант ведёт соответствующие переговоры с госкомпанией Changan Automobile и другими китайскими автопроизводителями.

Отмечается, что Huawei планирует сделать ставку на производство электромобилей для массового сегмента рынка. Первые модели электромобилей под маркой Huawei могут быть выпущены уже в конце 2021 года.

Этот шаг китайской компании должен стать ответом на санкции правительства США, ударившие по бизнесу смартфонов. Из-за запрета на закупки чипов у ведущих иностранных компаний в 2020 году Huawei была вынуждена сократить производство смартфонов и продать активы суббренда Honor.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале генеральный директор Huawei Кен Ху заявил, что в 2020 году компании удалось нарастить прибыль, несмотря на ужесточение санкций правительства США.

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