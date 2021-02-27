Токио, , 11:59 — REGNUM Летние Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, невзирая на ситуацию с пандемией коронавирусной инфекцией, должны проходить в присутствии зрителей на трибунах. Об этом 27 февраля заявила глава оргкомитета Игр Сэйко Хасимото в интервью японским газетам Asahi и Yomiuri.

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«Когда я думаю о сценарии проведения без зрителей, в то время как на другие соревнования их пускают, то, на мой взгляд, у спортсменов обязательно возникнет мысль, почему только Олимпиада и Паралимпиада должны проводиться без зрителей», — отметила она.

При этом Хасимото уточнила, что такой вариант не предлагается, однако, по ее мнению, необходимо продолжать следить за ситуацией с пандемией.

Вместе с тем, глава оргкомитета ОИ подчеркнула, что необходимо сначала позаботиться о мерах против распространения коронавируса.

«Наш рейтинг одобрения не повысится, если не будут устранены опасения, касающиеся въезда иностранцев и нагрузки на медицинскую систему страны. Первое, что нужно сделать, — это принять меры против коронавируса», — сказал она.

Отметим, 3 марта должна состояться встреча руководства Международного олимпийского комитета (МОК), Международного паралимпийского комитета (МПК), представителей правительства Японии, администрации Токио и оргкомитета Игр, которая пройдет в формате видеосвязи. Ожидается, что в ходе нее будет обсуждена возможность допуска зрителей на соревнования в рамках летних ОИ в Токио.