Сургут, Югра, , 11:27 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) со второй попытки избрали главу города. Им стал депутат думы Югры Андрей Филатов, сообщает пресс-служба местного парламента.

Отмечается, что к финалу конкурсной комиссией были допущены три кандидата: замдиректора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Юрий Валгушкин, депутат думы ХМАО Андрей Филатов и сотрудника контрольно-счетной палаты Сургутского района Алла Сыч.

За кандидатуру Андрея Филатова проголосовало подавляющее большинство — 20 из 22 депутатов думы Сургута. Двое других претендентов на пост главы самого крупного города Ханты-Мансийского автономного округа получили по одному депутатскому голосу.

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