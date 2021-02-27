Санкт-Петербург, , 11:27 — REGNUM За последние сутки в Петербурге зфиксирован 951 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 27 января в оперативном штабе. Это всего на четыре случая больше, чем сутками ранее.

Менее тысячи зараженных ежедневно выявляется в Петербурге с 21 февраля.

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге зафиксировано 366 238 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 297 709 человек, в том числе 2538 выписаны за минувшие сутки.

От COVID-19 за истекшие сутки в Петербурге умерли 39 человек, больше смертей от ковида за сутки произошло только в Москве. За время пандемии от болезни в Петербурге скончались 11 039 человек.

Добавим, что за последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 26 358 человек.

В Петербурге развернуто 7759 коек для лечения COVID-19 и внебольничных пневмоний, из них свободны на 26 февраля были 2403 коек, что составляет 30,9% от общего коечного фонда.

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