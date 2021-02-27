Манчестер, Великобритания, , 11:21 — REGNUM Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» должен будет заплатить € 2 млн компенсации своему уругвайскому нападающему Эдинсону Кавани в случае, если команда не будет продлевать контракт игрока. Об этом 27 февраля сообщает ESPN.

При этом подчеркивается, что это произойдет только в том случае, если манчестерская команда будет инициатором разрыва соглашения с 34-летним футболистом. В то же время, по данным источника, в «МЮ» довольны тем, как играет форвард и его влиянием на атмосферу в коллективе.

Отметим, Эдинсон Кавани перешел в «МЮ» в октябре минувшего года и сыграл за клуб в 17 матчах, в которых отметился шестью забитыми мячами и двумя голевыми пасами.