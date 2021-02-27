Чикаго, США, , 11:21 — REGNUM Баскетбольный клуб «Финикс Санз» переиграл команду «Чикаго Буллз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 27 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра проходила на паркете площадки «Юнайтед-центр» в Чикаго и закончилась победой хозяев со счетом 97:106.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Чикаго» Зак Лавин, набравший 24 очка во встрече.

У «Финикс» самыми результативными стали центровой Деандре Эйтон и защитник Девин Букер, которые оба набрали за игру по 22 очка.

Отметим, в следующем матче «Финикс», проигравший прошлый матч, встретится 1 марта с командой «Миннесота Тимбервулвз». «Чикаго», который этим поражением прервали свою серию из трех подряд побед, в этот же день сыграет с клубом «Торонто Рэпторс».