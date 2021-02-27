Санкт-Петербург, 27 февраля, 2021, 11:16 — ИА Регнум. Новый факт вандализма зафиксирован в Петербурге. Хулиганы в очередной раз затушили Вечный огонь на мемориале «Борцам революции» на Марсовом поле. Возбуждено уголовное дело.

Максим Цуканов ИА REGNUM Вечный огонь. Марсово поле

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, ночью 26 февраля в полицию Центрального района поступила информация о том, что на Марсовом поле не горит Вечный огонь и чувствуется сильный запах газа.

Оповещенные полицейскими сотрудники предприятия «ПетербургГаз» прибыли на место и восстановили горение огня. А полицейские занялись поиском злоумышленников.

Было установлено, что около полуночи двое неизвестных снегом затушили Вечный огонь и скрылись.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших и местами их захоронений»).

«Сотрудниками полиции приняты меры к розыску и задержанию злоумышленников», — отметили в ГУ МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января 2021 года четверо школьников во время игры в снежки на Марсовом поле случайно загасили Вечный огонь.

В ночь на 17 декабря 2020 года на Марсовом поле также был затушен Вечный огонь. За 15 минут до полуночи двое неизвестных злоумышленников снегом затушили пламя и скрылись.

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Ранее, в июле 2020 года, полиция Санкт-Петербурга задержала троих молодых людей, которые сожгли в Вечном огне на Марсовом поле розу, записали видеоролик со своим поступком и выложили в социальные сети.

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7 февраля 2021 года школьник на глазах друзей затушил снегом Вечный огонь на мемориале в Дворцовом парке в Красносельском районе Санкт-Петербурга.