Вашингтон, , 11:00 — REGNUM Американская компания Virgin Galactic обновила программу лётных испытаний суборбитального корабля SpaceShipTwo, перенеся планируемые сроки начала туристических космических полётов на 2022 год. Об этом сообщает портал SpaceNews.

Virgin Galactic работает над программой туристических полётов в космос более десяти лет. Для организации таких полётов планируется использовать суборбитальные корабли SpaceShipTwo. Эти корабли доставляются на пусковую высоту (около 20 км) самолётом-носителем White Knight Two, после чего могут достигать высоты более 100 км.

В Virgin Galactic планировали начать проводить туристические космические полёты с 2020 года, однако эти сроки неоднократно сдвигались. В опубликованном 25 февраля отчёте в компании объявили об изменении программы лётных испытаний, предусматривающей начало коммерческих полётов не ранее 2022 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 декабря 2020 года испытательный полёт корабля SpaceShipTwo компании Virgin Galactic был внепланово прерван из-за сбоя в работе датчиков, отслеживающих работу ракетного двигателя.

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