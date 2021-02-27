Минск, , 11:07 — REGNUM Министр внутренних дел Белоруссии, генерал-лейтенант милиции Иван Кубраков заявил о давлении на его семью, с чем также по его словам в период «уличной активности» столкнулись многие семьи правоохранителей, рассказал он в интервью изданию «Беларусь сегодня».

По словам министра, давлению была подвержена не только его семья, но и он лично. Он также отметил, что на его ребенка пытались повлиять в школе.

Читайте также: Лукашенко поменял главу МВД Белоруссии

«Также угрожали сжечь машину, писали разное в подъезде, на почтовом ящике, оставляли записки и так далее. С этим столкнулись многие милицейские семьи», — отметил он.

Он также добавил, что правоохранители быстро реагировали. Примерно в семидесяти процентах случаев установлены те, кто угрожал и наносил оскорбления, а их действиям дается правовая оценка, добавил он.

Кубраков также добавил, что ни его супруга, ни его дети не говорили ему, что боятся. Министр добавил, что на сегодняшний день ситуация в стране под полным контролем органов внутренних дел.

Читайте также: В Белоруссии администратором канала с данными силовиков оказался 15-летний

Напомним, в Белоруссии в ходе протестов недовольных результатами президентских выборов, состоявшихся 9 августа 2020 года, стали появляться telegram-каналы, распространявшие личные данные сотрудников МВД Белоруссии и их семей. Один из администраторов подобного канала ранее был вычислен сотрудниками МВД республики. Им оказался несовершеннолетний.