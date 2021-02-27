Карталы, Челябинская область, , 10:39 — REGNUM В Карталах Челябинской области пожилая женщина погибла во время метели. Об этом пишут СМИ.

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Трагедия произошла 23 февраля во время метели. Сотрудница котельной возвращалась с работы домой в такси. Таксист не смог пробиться по сугробам и далее она продолжила путь сама, но, видимо, сбилась с пути и замёрзла.

Как сообщало ИА REGNUM, метель бушевала 23−25 февраля. С трасс были спасены более 1600 человек.