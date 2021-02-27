Москва, , 10:38 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что Лубянскую площадь в столице стоит оставить в том виде, в котором она есть сегодня. Об этом Собянин написал в своем блоге.

Напомним, что 25 февраля на портале «Активный гражданин» началось голосование среди жителей Москвы по вопросу о том, какой памятник нужно установить на Лубянской площади. Предложено всего два варианта — это памятник революционеру, основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому или памятник великому князю Александру Ярославчиу, прозванному Невским за победу над шведами в битве на реке Неве в 1240 году. При этом памятник Дзержинскому был установлен на Лубянской площади в 1958 году, а демонтировали его в 1991 году после провала ГКЧП.

Недавно от организации «Офицеры России» поступило предложение вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь. Это предложение поддержали и другие организации и общественные деятели. Но сразу же поступили предложения установить там памятник кому-нибудь другому.

В итоге столичные власти организовали голосование, в котором на выбор есть всего два памятника — Феликсу Дзержинскому или Александру Невскому.

Голосование продлится до 5 марта и сейчас проголосовали уже более 300 тысяч человек. Голоса разделились примерно поровну — Невский немного опережает Дзержинского.

Собянин отметил, что голоса разделились примерно поровну, да и само голосование начинает походить на противостояние людей, придерживающихся разных взглядов.

«И это не очень хорошо», — считает мэр.

При этом Собянин признал, что, конечно, Лубянской площади не хватает архитектурной доминанты, которой когда-то был памятник Дзержинскому.

В итоге Собянин считает, что площадь пока лучше оставить в прежнем виде, чтобы не вносить раскол в общество.

Он поблагодарил всех, кто поучаствовал в голосовании, и попросил согласиться с принятым решением.