Ливерпуль, Великобритания, , 10:39 — REGNUM Защитник футбольного клуба «Боруссия» из Менхенгладбаха Флориан Нойхаус может перейти в состав команды «Ливерпуль». Об этом 27 февраля сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.

При этом, по информации источника, дортмундская «Боруссия» не будет пытаться приобрести 23-летнего футболиста, к каковому она ранее проявляла интерес, так как тренер Марко Розе, который перейдет из команды из Менхенгладбаха в клуб из Дортмунда, не намерен брать игроков своей бывшей команды.

В то же время, отступных за игрока составляет € 40 млн, сам он ранее заявлял, что хотел бы играть в составе ливерпульской команды.

Отметим, в нынешнем сезоне Флориан Нойхаус сыграл в составе «Боруссии» из Менхенгладбаха в 21 матче и отметился в них четырьмя забитыми мячами и четырьмя же голевыми пасами.