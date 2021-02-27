Вашингтон, , 10:33 — REGNUM Видеостриминговый сервис Netflix заключил контракт на показ аниме-сериал по мотивам серии фильмов «Терминатор». Об этом сообщает журнал Variety.

Производством анимационного сериала займётся компания Skydance Media, которая работала над двумя последними фильмами франшизы «Терминатор». Партнёром Skydance Media станет японская анимационная студия Production I. G, известная по аниме-фильму «Призрак в доспехах» и анимационным вставкам в фильм «Убить Билла».

Шоураннером и исполнительным продюсером аниме-сериала по мотивам «Терминатора» станет Мэтсон Томлин, написавший сценарий к новому фильму Мэтта Ривза «Бэтмен». Отмечается, что проект находится на ранней стадии, поэтому ожидаемая дата выхода и другие подробности не разглашаются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фильм «Терминатор: Тёмные судьбы» стал одним из самых убыточных кинематографических проектов 2019 году года.