Донецк, , 10:48 — REGNUM Вооруженные силы Украины девять раз за сутки обстреляли Донецкую Народную Республику, сообщили 27 февраля в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК.

Под обстрелами оказались населенные пункты Горловка (поселок шахты имени Гагарина), Донецк (поселок шахты Трудовская, Вольво-Центр), Веселое, Васильевка, Ленинское, Саханка.

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Украинские силовики выпустили по территории Республики 49 единиц боевых припасов: десять мин из миномета калибра 120 мм, восемнадцать мин — из миномета калибра 82 мм, четырнадцать гранат — из гранатомета РПГ, пять — из гранатомета АГС, две — из гранатомета ГП. Также нарушалось перемирие обстрелами из стрелкового оружия.

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На данный момент информация о жертвах среди мирного населения и разрушениях инфраструктуры не поступала.

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Напомним, в предыдущие сутки ВСУ восемь раз нарушили перемирие в ДНР.