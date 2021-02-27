Сан-Франциско, США, , 10:39 — REGNUM Баскетбольный клуб «Голден Стэйт Уорриорз» переиграл команду «Шарлотт Хорнетс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 27 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра проходила на паркете площадки «Чейз Центр» в Сан-Франциско и закончилась победой хозяев со счетом 130:121.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри, остановившийся в шаге от дабл-дабла с 29 очками и девятью результативными передачами.

У «Шарлотт» самым результативным стал защитник Малик Монк, который набрал 25 очков за игру.

Отметим, в следующем матче «Голден Стэйт», для которых это третья подряд победа, встретятся 1 марта с командой «Лос-Анджелес Лейкерс». «Шарлотт», выигравший прошлый матч, 2 марта сыграет с клубом «Портленд Трэйл Блэйзерс».