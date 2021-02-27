Санкт-Петербург, , 10:26 — REGNUM В квартирном пожаре в Санкт-Петербурге заживо сгорела женщина. Об этом 27 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сообщение о пожаре поступило в дежурную службу в субботу в 09:45 мск. На втором этаже пятиэтажного здания на улице Гранитная, д. 38, в Красногвардейском районе города горела двухкомнатная квартира площадью 50 кв. метров.

«Происходило горение в комнате на площади 6 кв метров. В 10:04 обнаружен погибший (женщина)»,— уточнили в ведомстве.