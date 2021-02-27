Москва, , 10:17 — REGNUM Президент Российской Федерации направил поздравление военнослужащим и ветеранам Сил специальных операций России в связи с их профессиональным праздником. Поздравление опубликовано на официальном сайте президента России сегодня, 27 февраля.

Глава государства искренне поблагодарил за службу всех ветеранов и военнослужащих Сил специальных операций России за безупречную службу, неизменную верность ратному долгу и присяге.

Путин напомнил, что создание Сил специальных операций стало ответом на вызовы времени, на серьёзные изменения в характере военных угроз и способов ведения вооружённой борьбы.

Российские Силы специальных операций успешно прошли сложный этап формирования и боевого слаживания. При этом они опирались на уникальную школу отечественного спецназа, на самые современные подходы к стратегии и тактике воинского искусства.

«И сегодня мы можем с полным основанием сказать, что у России, у наших Вооружённых Сил есть уникальные возможности для решения задач особой важности и сложности, есть закалённые, испытанные бойцы, готовые действовать в нестандартной обстановке в любой точке мира, если этого требуют интересы Родины и её безопасности», — сказал президент России.

Бойцы Сил специальных операций не раз доказывали это, когда побеждали врага малыми силами за счет своих умений, наносили разящие удары по террористам, рисковали собой, чтобы защитить мирных жителей.

Путин уверен, что российские Силы специальных операций могут достойно решить любую даже самую сложную боевую задачу, так как в их рядах служат смелые и решительные люди с несгибаемой волей, настоящие патриоты Отечества.