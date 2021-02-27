Неаполь, Италия, , 10:19 — REGNUM Главный тренер неаполитанского футбольного клуба «Наполи» Дженнаро Гаттузо получил штраф в размере € 3 тыс. за богохульство. Об этом 27 февраля сообщает Rai Sport.

По информации источника, во время прошедшего 6 декабря минувшего года матча 10-го тура чемпионата Италии с участием команд «Наполи» и «Кротоне» (0:4 в пользу неаполитанского клуба) Гаттузо, как это было установлено, позволил себе богохульное выражение.

При это сам главный наставник «Наполи» признал свою вину и позднее получил указанный штраф.

Отметим, 18 февраля штраф в размере € 5 тыс. за богохульство получил голкипер туринской команды «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон.