Москва, , 10:11 — REGNUM Глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов сообщил о взломе своего аккаунта в соцсети Facebook.

«Ну что ж, вот и меня взломали. Попыток было несколько, в разных соцсетях, даже из Индии. Менял пароль», — написал Неверов в соцсети.

«Обычно, когда взламывают, мошенники объявляют что-то вроде сбора денег. В моем случае, решили, видимо, «повеселиться» в комментариях и личной переписке», — предостерег парламентарий.

Он посоветовал быть бдительными и в случае необходимости обращаться к нему лично.

«Наверное, сложно представить себе современный мир без соцсетей, но серьезно задумался о несколько другом формате своего присутствия», — добавил Неверов.