Киев, , 10:18 — REGNUM На Украине за сутки зарегистрировали 8172 новых случая заражения коронавирусной инфекции, сообщил 27 февраля министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в социальной сети Facebook.

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С начала пандемии в стране зарегистрировали 1 млн 342 016 случаев инфицирования SARS-CoV-2, 25 893 летальных исходов (151 за сутки), 1 млн 168 321 случай выздоровления (4766 за сутки).

В минувшие сутки в медицинские учреждения были госпитализированы 2806 пациентов с диагнозом «COVID-19».

За сутки максимальное количество случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Ивано-Франковской области (892), Львовской (696), Винницкой (694), Черновицкой (670) и Закарпатской (621) областях.

В минувшие сутки заражение коронавирусом подтвердили у 519 детей и 292 медицинских работников.

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Напомним, в предыдущие сутки на Украине выявили 8003 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.