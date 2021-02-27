Киев, 27 февраля 2021, 10:18 — REGNUM На Украине за сутки зарегистрировали 8172 новых случая заражения коронавирусной инфекции, сообщил 27 февраля министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в социальной сети Facebook.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «гонка вакцин» и новые штаммы — все новости»
С начала пандемии в стране зарегистрировали 1 млн 342 016 случаев инфицирования SARS-CoV-2, 25 893 летальных исходов (151 за сутки), 1 млн 168 321 случай выздоровления (4766 за сутки).
В минувшие сутки в медицинские учреждения были госпитализированы 2806 пациентов с диагнозом «COVID-19».
За сутки максимальное количество случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Ивано-Франковской области (892), Львовской (696), Винницкой (694), Черновицкой (670) и Закарпатской (621) областях.
В минувшие сутки заражение коронавирусом подтвердили у 519 детей и 292 медицинских работников.
Читайте также: На Украине за сутки выявили более 8 тыс. случаев заражения коронавирусом
Напомним, в предыдущие сутки на Украине выявили 8003 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.