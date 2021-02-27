Нью-Йорк, США, , 10:04 — REGNUM Компании Epic Games и DC Comics совместно работают над серией комиксов о приключениях Бэтмена во вселенной игры Fortnite. Об этом 26 февраля сообщило издание Polygon.

Первый выпуск комикса Batman/Fortnite: Zero Point поступит в продажу уже 20 апреля 2021 года. Сообщается, что в каждом новом номере геймеров будут ждать коды для разблокировки уникальных косметических предметов в Fortnite.

Напомним, Fortnite — это популярная игра в жанре «королевская битва» от американской компании Epic Games. Бэтмен уже неоднократно становился «гостевым» персонажем этого проекта.

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