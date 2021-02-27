Лос-Анджелес, США, , 10:18 — REGNUM Баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» переиграл команду «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 27 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра проходила на паркете площадки «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и закончилась победой хозяев со счетом 102:93.

При это наиболее результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Портленда» Дэмьен Лиллард, набравший за игру 35 очков.

У «Лейкерс» самым результативным стал легкий форвард Леброн Джеймс, который оформил во встрече дабл-дабл с 28 очками и 11 подборами.

Отметим, в следующем матче «Лейкерс», которые этой победой прервали свою серию из четырех подряд поражений, встретятся с командой 1 марта «Голден Стэйт Уорриорз». «Портленд» потерпел четвертое подряд поражение и 2 марта сыграет с клубом «Шарлотт Хорнетс».