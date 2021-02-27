Токио, , 10:01 — REGNUM Японская корпорация Sony добавит в игровую консоль PlayStation 5 функцию подключения сторонних твердотельных накопителей (SSD). Об этом представитель Sony сообщил агентству Bloomberg.

В настоящее время консоль PlayStation 5 поставляется с накопителем, на котором доступно около 667 ГБ для установки видеоигр. При этом некоторые игры требуют более 100 ГБ свободного пространства (например, для установки новой Call of Duty требуется 133 ГБ). Таким образом, на новую консоль может быть одновременно установлено весьма ограниченное количество игр.

Sony планирует решить эту проблему с помощью возможности подключения дополнительных SSD-накопителей формата М.2. Новая функция станет доступна после обновления программного обеспечения консоли.

В Sony не называют планируемые сроки реализации этой функции. По данным Bloomberg, соответствующее обновление будет выпущено летом 2021 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале Sony выпустила обновление программного обеспечения консоли PlayStation 5, исправляющее ошибку, при которой на консоль могла устанавливаться версия видеоигры для приставки предыдущего поколения.