Салехард, , 09:59 — REGNUM На Ямале осуждён за взяточничество бывший начальник департамента строительства, архитектуры и жилищной политики администрации Пуровского района Максим Жданов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

Следствием и судом установлено, что в августе 2013 года между администрацией пуровского района и ООО «АльфаСтрой» был заключён контракт на завершение строительства учебного корпуса в селе Халясавэй. Работы необходимо было завершить к концу года.

Максим Жданов подписал разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, спустя две недели после его заключения. При этом он достоверно знал, что перечисленное в контракте оборудование для учебного центра стоимостью 61,7 млн рублей подрядчиком не поставлено. За это он получил от фирмы взятку в виде автомобиля Toyota Land Cruiser 150 Prado стоимостью почти 2,5 млн рублей.

Отмечается, что оборудование было поставлено через полтора года.

Бывшего высокопоставленного чиновника суд приговорил по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере за незаконные действия») к восьми годам лишения свободы свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также у него конфискован дорогой внедорожник и ему назначен штраф на сумму 2,48 млн рублей.