Токио, , 09:55 — REGNUM На гибридной консоли Nintendo Switch состоится релиз ремейков игр Pokemon Diamond и Pokemon Pearl. Об этом стало известно из видеоролика, опубликованного 26 февраля на официальном YouTube-канале медиафраншизы Pokemon.

Геймеров ожидают улучшенная графика и визуальные эффекты с сохранением геймплея оригинальных игр. Релиз ожидается в конце 2021 года.

Напомним, оригинальные Pokemon Diamond и Pokemon Pearl вышли ещё в 2006 году. Тогда они были доступны только на консоли Nintendo DS.

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