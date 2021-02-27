Лос-Анджелес, США, , 09:48 — REGNUM В разработке находится новый кинокомикс, который «перезагрузит» историю популярного супергероя Супермена. Об этом 26 февраля сообщило издание Deadline.

За сценарий фильма отвечает Та-Нехиси Коутс, а продюсером выступит Дж. Дж. Абрамс. Кто исполнит главную роль в картине — пока неизвестно.

Как сообщают различные инсайдеры, нового Супермена может сыграть темнокожий актёр — в качестве главного претендента на роль рассматривают Майкла Б. Джордана. Напомним, в комиксах такое уже происходило, правда речь идёт об альтернативной версии супергероя с Земли-23.

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