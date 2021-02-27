Душанбе, , 09:49 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на заседании правительства, которое состоялось во Дворце Наций 26 февраля, поручил увеличить площадь земель сельскохозяйственного назначения, сообщает пресс-служба главы республики.

В ходе заседания с отчетом выступил председатель государственного комитета по земельному управлению и геодезии Ориф Ходжазода.

По словам Ходжазоды, в 2019 году в оборот земель сельскохозяйственного назначения в республике ввели 706 га бросовых земель, в том числе 421 га поливных земель (сельскохозяйственные угодья, на которых применяется орошение — ИА REGNUM). 586 га (из них 302 га поливных земель) были присоединены к пахотным землям и 120 га (из них 119 га поливных земель) были засажены многолетними деревьями.

В свою очередь глава республики поручил правительству и соответствующим структурам утвердить распределение земель по категориям, а также ввести как можно больше земель в оборот сельскохозяйственного назначения и орошать пахотные земли в целях увеличения сельскохозяйственного производства.

«Также были даны другие инструкции по предотвращению любых нарушений и преступлений, связанных с незаконной куплей-продажей земли», — сообщили в пресс-службе главы Таджикистана.