Лион, Франция, , 09:40 — REGNUM Разработчики из студии Arkane подробнее рассказали о своей следующей игре под названием Deathloop. Ролик с объяснением сюжета проекта был опубликован 26 февраля на YouTube-канале издания IGN.

Главным героем Deathloop станет наёмник, застрявший во временной петле на таинственном острове. Чтобы вернуть привычный ход времени ему нужно будет уничтожить восемь человек, которых называют «визионерами», до наступления полуночи.

Если герой не справится со своей задачей, то ход времени перезапустится и ему придётся начать свою миссию с самого начала. По словам разработчиков, помогать протагонисту в перемещении по острову и устранении визионеров будут различные сверхъестественные способности.

Особым испытанием во время прохождения Deathloop станет присутствие на острове другого наёмного убийцы, который попытается ликвидировать главного героя. При этом за таинственного оппонента может играть как искусственный интеллект, так и другой игрок.

Напомним, релиз Deathloop состоится 21 мая 2021 года. Игра будет доступна на PC и PlayStation 5.

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