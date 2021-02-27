Майами, США, , 09:46 — REGNUM Баскетбольный клуб «Майами Хит» переиграл команду «Юта Джаз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 27 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра проходила на паркете площадки «Американ Эйрлайнс-Арена» в Майами и закончилась победой хозяев со счетом 124:116.

Наиболее результативным игроком встречи стал лёгкий форвард «Майами» Джимми Батлер, который оформил во встрече дабл-дабл с 33 очками и десятью подборами.

У «Юты» самым результативным стал защитник Донован Митчелл, набравший за игру 30 очков.

Отметим, в следующем матче «Майами», для которой это пятая подряд победа, встретятся с командой 1 марта «Атланта Хоукс». «Юта», этим поражением прервавшая серию из двух подряд побед, 28 февраля сыграет с клубом «Орландо Мэджик».