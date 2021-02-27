Ханты-Мансийск, , 09:32 — REGNUM В Югре за сутки выявлено 119 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 27 февраля сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 116 случаев.

Основные очаги заражения в ХМАО на 27 февраля: Сургут — 21 случаев; Ханты-Мансийск — 13; Нижневартовск — 12; Советский район — 11; Когалым и Нефтеюганск — по 10.

С начала пандемии на 27 февраля в Югре зарегистрировано 51 352 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 49 234 человека, скончались 742 пациентов с COVID-19 (на три человека больше, чем днём ранее).