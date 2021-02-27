Вашингтон, , 09:31 — REGNUM Киноконцерн Warner Bros. начал работу над перезапуском серии фильмов о герое комиксов Супермене. Об этом сообщает электронный журнал Deadline со ссылкой на свои источники.

По данным издания, над сценарием для фильма, который должен перезапустить историю Супермена, работает писатель Та-Нехиси Коутс. Продюсировать картину будет Джей Джей Абрамс со своей студией Bad Robot.

Сюжет ожидаемой перезагрузки и другие подробности не сообщаются. Отмечается только, что актёр Генри Кавилл, исполнивший роль супермена в двух фильмах Зака Снайдера, выразил желание вновь вернуться к этой роли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе режиссёр двух фильмов о Супермене 1978 и 1980 годов Ричард Доннер заявил, что современные экранизации комиксов о супергероях стали слишком мрачными и зловещими.

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