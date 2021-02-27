Нью-Йорк, США, , 09:28 — REGNUM Хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» уверенно обыграл команду «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 27 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра проходила на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и закончилась победой хозяев со счетом 6:23.

В составе «Рейнджерс» голы забили Жюльен Готье (14-я минута), Райан Строум (22-я), Колин Блэквелл (39-я, в большинстве), Крис Крайдер (40-я), российский нападающий клуба Павел Бучневич (42-я, при игре 4×4) и Джонни Бродзински (44-я).

У «Брюинз» забитыми шайбами отметились Патрис Бержерон (25-я) и Брэд Маршан (48-я).

Российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев смог отразить 31 из 33 бросков по своим воротам, еще один российский вратарь клуба — Игорь Шестёркин — не принял участия в матче.

Отметим, в следующем матче «Рейнжерс», проигравшие прошлый матч, снова 28 февраля сыграет с «Бостоном», для которого это второе подряд поражение.