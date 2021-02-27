Мемфис, США, , 09:24 — REGNUM Баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Клипперс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Мемфис Гриззлис» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 27 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра проходила на паркете площадки «ФедЭксФорум» в Мемфисе и закончилась победой гостей со счетом 99:109.

Наиболее результативным игроком встречи стал лёгкий форвард «Клипперс» Кавай Леонард, который остановился в шаге от дабл-дабла с 30 очками и девятью подборами.

У «Гриззлис» самым результативным стал литовский центровой Йонас Валанчюнас, оформивший в игре дабл-дабл с 22 очками и 11 подборами.

Отметим, в следующем матче «Клипперс», проигравшие прошлый матч, встретятся с командой «Милуоки Бакс» 28 февраля. «Мемфис», выигравший прошлую игру, 1 марта сыграет с клубом «Хьюстон Рокетс».