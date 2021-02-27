Москва, , 09:09 — REGNUM Министерство труда и социальной защиты населения Российской Федерации разработало предложения по обновлению формы бумажной трудовой книжки и изменения в порядке ведения и хранения книжек. Об этом пишет «Российская газета».

Каких-то кардинальных изменений формы трудовой книжки не предполагается. Работодатель также будет вносить в нее фамилию, имя, отчество работника, дату рождения, образование, профессию, специальность. Все эти сведения заполняются на основании паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, а также документов об образовании.

Работодатель по-прежнему должен будет вести трудовую книжку на каждого сотрудника, для которого эта работа является основной. Сотрудник, работающий дистанционно, также может предоставить трудовую книжку для внесения сведений.

Новая форма трудовой книжки может появиться уже с 1 января 2023 года. Все старые трудовые книжки, бланки и вкладыши к ним будут действительными и менять их не потребуется.

Стоит отметить, что сейчас работодатели ведут электронные трудовые книжки на всех работающих граждан. При этом до 31 декабря 2020 года работники могли потребовать продолжить вести и бумажную книжку наряду с электронной.